Аксенов рассказал о "прологе" воссоединения Крыма с РФ

Крым готов был воссоединиться с Россией еще в 1991 году. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил в поздравлении в честь Дня Республики Крым, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

По словам Аксенова, о таком решении крымчан свидетельствуют итоги референдума о государственном и правовом статусе Крыма, который проходил 20 января 1991 года.

"Первый на пространстве тогда еще единой страны референдум проходил в непростое время. Экономический кризис набирал обороты одновременно с центробежными силами, на окраинах вспыхивали межнациональные конфликты. Политические авантюристы разных мастей рвались к власти. В этот сложный период крымчане единодушно проголосовали за единство и развитие вместо распада и деградации", - написал Аксенов.

Глава Республики отметил, что это был "пролог" к Крымской весне. Крымчане начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года. Сергей Аксенов также подчеркнул, что автономный статус помог Крыму противостоять украинизации, оставаться частью Русского мира.