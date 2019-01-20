На Южном Урале перевернулся микроавтобус: пострадали 11 человек

В Кунашакском районе Челябинской области на автодороге, связывающей поселок Муслюмово и село Нугуманово, опрокинулся в кювет служебный микроавтобус марки "Луидор". Он перевозил группу рабочих птицефабрики.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Одна пострадавшая - 51-летняя женщина, получившая черепно-мозговую травму - была госпитализирована. Она находится в больнице районного села Аргаяш.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону, по предварительным данным, 49-летний водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

После выяснения обстоятельств ДТП будет принято процессуальное решение.