Российский турист погиб на курорте Италии

Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина упал с балкона третьего этажа отеля.

Как сообщил РИА Новости директор гостиницы, россиянин с женой и их друзья около 14:00 субботы заселились в три соседних номера. Спустя пять минут женщина вернулась к стойке регистрации, рассказав, что ее супруг упал с балкона.

Сотрудники гостиницы в течение получаса пытались вернуть россиянина к жизни. Не удалось это сделать и подоспевшим спасателям, которые прибыли в отель через 20 минут после звонка.

Инцидент произошел накануне дня рождения мужчины. В воскресенье ему должно было исполниться 42 года.

В генконсульстве РФ в Милане сообщили, что заняты этой ситуацией.