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20.01.2019 12:58
Рубрика: В мире

Российский турист погиб на курорте Италии

Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина упал с балкона третьего этажа отеля.

Как сообщил РИА Новости директор гостиницы, россиянин с женой и их друзья около 14:00 субботы заселились в три соседних номера. Спустя пять минут женщина вернулась к стойке регистрации, рассказав, что ее супруг упал с балкона.

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Сотрудники гостиницы в течение получаса пытались вернуть россиянина к жизни. Не удалось это сделать и подоспевшим спасателям, которые прибыли в отель через 20 минут после звонка.

Инцидент произошел накануне дня рождения мужчины. В воскресенье ему должно было исполниться 42 года.

В генконсульстве РФ в Милане сообщили, что заняты этой ситуацией.

В мире Европа Италия
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