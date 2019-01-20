В ДНР задержан пьяный украинский силовик, нападавший в одиночку

Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали украинского силовика, который в одиночку пытался атаковать их позиции. Об этом журналистам рассказал представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, "вооруженный боевик" шел в сторону позиций ДНР. Донецкие военные, подпустив его поближе, произвели задержание. Безсонов сообщил, что украинский боец находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Задержанный на допросе подтвердил ранее полученные разведкой ДНР сведения о подготовке вооруженными силами Украины (ВСУ) наступления в Донбассе в декабре 2018 года.

По словам Безсонова, военный также сообщил о растущем недовольстве бойцов ВСУ действующим руководством Украины и президентом Петром Порошенко.