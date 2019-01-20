В Лаосе на военном параде показали российские танки "Белый орел"

В столице Лаоса - во Вьентьяне - состоялся военный парад, в котором приняли участие российские танки Т-72Б1 "Белый орел" и бронеавтомобили БРДМ-2М. Бронетехника совсем недавно поступила на вооружение лаосской армии и впервые демонстрируется широкой публике.

Танки "Белый орел" прошли по улицам Вьентьяна следом за легкими плавающими советскими танками ПТ-76 и Т-54Б.

Как сообщает Минобороны РФ, в торжественной церемонии приняли участие министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат и глава российской военной делегации генерал-майор Александр Кшимовский.

Отметим, что Лаос стал второй страной, решившей обзавестись этой модификацией Т-72. Первый покупатель - Никарагуа.

Внешне танк "Белый орел" отличается от более ранних версий наличием панорамного прицела командира, который позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью. Прицел наводчика-оператора ПН-72К также оборудован тепловизором. Установленная на танке 125-мм пушка может применять управляемое ракетное вооружение. С ней спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. В боекомплект входят 42 снаряда и 2500 патронов. Также имеется дистанционная установка с 12,7-мм пулеметом "Корд" с 600 выстрелами.

"Белый орел" оборудован динамической защитой "Контакт", кроме того, на него устанавливаются дополнительные решетчатые экраны. Мощность двигателя В-84МС - 840 лошадиных сил. Максимальная скорость - 60 километров в час. Запас хода - 700 километров. Боевая масса - 47 тонн. Экипаж - три человека.