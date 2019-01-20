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20.01.2019,  
11:30
Текст:  Руслан Мельников

В России начали разрабатывать вертолет-гибрид

В России скоро может появиться новый так называемый опционально управляемый вертолет, являющийся гибридом обычного геликоптера и беспилотного аппарата.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Как сообщает Интерфакс-АВН, контракт на соответствующую научно-исследовательскую работу заключило конструкторское бюро "Камов", входящее в холдинг "Вертолёты России". Его планируется исполнить за 10 месяцев.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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В техзадании к НИР предусмотрена разработка требований к перспективной платформе нового вертолета, определение ее тактико-технических параметров и формирование дорожной карты для создания прототипа.

Кроме того сообщается, что для разработки гибрида, который может управляться как пилотами, находящимися непосредственно в машине, так и в дистанционном беспилотном режиме, будет изучена работа экипажей военных и гражданских вертолетов, а также машин санитарной, авиации, вертолетов МВД и МЧС.

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