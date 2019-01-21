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21.01.2019 18:05
Рубрика: В мире

Более 120 афганских силовиков погибли при нападении талибов

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Stringer Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer

Как минимум 126 сотрудников служб безопасности Афганистана погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военный комплекс в провинции Вардак. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в минобороны страны.

Фото: AP Photo/Dario Lopez-Mills
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"У нас есть информация о том, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек", - сообщил высокопоставленный представитель военного ведомства на условиях анонимности. По его словам, нападавшие протаранили на машине ворота, а затем подорвали ее в кампусе учебного центра. При этом использовался американский бронированный автомобиль Humvee, захваченный у афганских войск. Затем два боевика открыли огонь по военнослужащим. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за эту атаку.

Член совета провинции Вардак Шариф Хотак подтвердил гибель нескольких десятков военнослужащих. По его словам, тела погибших и раненых доставлены в Кабул. Он также отметил, что точные данные о погибших не разглашаются, чтобы "не допустить дальнейшего падения морального духа афганских сил".

В МВД со своей стороны подчеркнули, что данные не разглашаются для предотвращения беспорядков в вооруженных силах.

В мире Ближний Восток Афганистан
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