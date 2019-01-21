Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей. Сейчас основная часть расчетов при этих сделках проводится в наличной форме, так как покупателям самим приходится нести расходы при платежах по картам, пишет РБК.

Для увеличения безналичных расчетов предлагается снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5-2 до 0,2-0,3 процента.

С таким предложением в ЦБ обратился глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. В своем письме он уточнил, что предложенные меры направлены на борьбу с нелегальным оборотом наличных на авторынке.

Мосеев предложил ввести на авторынке схему, схожую с той, что действует сегодня в расчетах между юридическими лицами, где расчеты наличными ограничены 100 тысячами рублей.