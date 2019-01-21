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21.01.2019 10:42
Рубрика: Авто

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей. Сейчас основная часть расчетов при этих сделках проводится в наличной форме, так как покупателям самим приходится нести расходы при платежах по картам, пишет РБК.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Для увеличения безналичных расчетов предлагается снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5-2 до 0,2-0,3 процента.

С таким предложением в ЦБ обратился глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. В своем письме он уточнил, что предложенные меры направлены на борьбу с нелегальным оборотом наличных на авторынке.

Мосеев предложил ввести на авторынке схему, схожую с той, что действует сегодня в расчетах между юридическими лицами, где расчеты наличными ограничены 100 тысячами рублей.

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