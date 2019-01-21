В мире
21.01.2019 16:40
Текст: Юрий Сизов

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Минска по обязательствам в иностранной и национальной валюте агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

Фото: iStock
Агентство S&P сохранило рейтинг России на инвестиционном уровне

Прежде всего, уточняет агентство, Fitch отметило "безупречную платежную дисциплину суверена, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, значительный вклад в которое внес сбалансированный характер макроэкономической политики". Кроме того, Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".

Правда, в июле прошлого года рейтинговое агентство представило свои данные, согласно которым совокупные долговые обязательства РБ составили на конец 2017 года 52,5% от ВВП.
 

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»