Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом

Долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Минска по обязательствам в иностранной и национальной валюте агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B", прогноз "стабильный", сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

Прежде всего, уточняет агентство, Fitch отметило "безупречную платежную дисциплину суверена, а также укрепление макроэкономической стабильности в стране, значительный вклад в которое внес сбалансированный характер макроэкономической политики". Кроме того, Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций Беларуси на уровне "B".

Правда, в июле прошлого года рейтинговое агентство представило свои данные, согласно которым совокупные долговые обязательства РБ составили на конец 2017 года 52,5% от ВВП.

