Глава Японии встретится с Помпео накануне общения лидеров США и КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео накануне общения американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Общение руководителей внешнеполитических ведомств состоится в середине февраля, передает телерадиокомпания NHK. Коно и Помпео договорились об этом в ходе телефонного разговора. Стороны планируют обменяться мнениями по северокорейской тематике. Ожидается, что Токио будет просить Вашингтон способствовать урегулированию проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японцев.

Напомним, что переговоры хозяина Белого дома Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном запланированы на третью декаду февраля. Первые лица США и Северной Кореи впервые пообщались в июне прошлого года в Сингапуре. Их встречу журналисты назвали исторической, по всей видимости, ожидая, что контакты между Трампом и Ким Чен Ыном помогут урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова.