Хуситы подбили очень редкую для Йемена БМП с украинским вооружением

В Йемене повстанцы хуситы уничтожили БМП-2 и достаточно редкую в этой стране бронемашину - БМП Ratel производства ЮАР. Техника была потеряна в провинции Сана.

Houthis destroyed BMP-2 and Ratel with an ATGM in Nihm district, Sanaa province. pic.twitter.com/NA8YqyGZaD — Yemen Observer (@YemeniObserv) 20 января 2019 г.

В сети было обнародовано видео, на котором запечатлены обе атаки. Боевая машина пехоты находилась в окопе. Однако укрытие было неглубоким, и в лобовую часть корпуса БМП попала противотанковая управляемая ракета. Пораженным оказалось моторно-трансмиссионное отделение.

Судя по тому, что видео резко обрывается, попадание ПТУР не вызвало пожара или внутреннего взрыва боекомплекта.

Ratel также был подбит управляемым оружием. И хотя над машиной поднялось большое грибовидное облако дыма и пыли, здесь оператор тоже не снял каких-либо фатальных последствий.

Если БМП-2 к началу гражданской войны в стране насчитывалось около сотни, то южноафриканских машин - всего десять штук. Как сообщалось, Ratel были предоставлены Иорданией. Они отличаются от оригинала установленными на них украинскими боевыми модулями БАУ-23х2 с двумя 23-мм пушками.

В июле прошлого года уже появлялась информация о потере силами, верными президенту Хади, одной такой машины.