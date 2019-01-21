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21.01.2019,  
15:27
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Хуситы подбили очень редкую для Йемена БМП с украинским вооружением

В Йемене повстанцы хуситы уничтожили БМП-2 и достаточно редкую в этой стране бронемашину - БМП Ratel производства ЮАР. Техника была потеряна в провинции Сана.

В сети было обнародовано видео, на котором запечатлены обе атаки. Боевая машина пехоты находилась в окопе. Однако укрытие было неглубоким, и в лобовую часть корпуса БМП попала противотанковая управляемая ракета.  Пораженным оказалось моторно-трансмиссионное отделение.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Судя по тому, что видео резко обрывается, попадание ПТУР не вызвало пожара или внутреннего взрыва боекомплекта. 

Ratel также был подбит управляемым оружием. И хотя над машиной поднялось большое грибовидное облако дыма и пыли, здесь оператор тоже не снял каких-либо фатальных последствий.  

Если БМП-2 к началу гражданской войны в стране насчитывалось около сотни, то южноафриканских машин - всего десять штук. Как сообщалось, Ratel были предоставлены Иорданией. Они отличаются от оригинала установленными на них украинскими боевыми модулями БАУ-23х2 с двумя 23-мм пушками.

В июле прошлого года уже появлялась информация о потере силами, верными президенту Хади, одной такой машины.  

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