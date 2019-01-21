Куртинайтис стал главным тренером баскетбольных "Химок"

Литовский специалист Римас Куртинайтис возглавил подмосковные "Химки". На посту наставника команды он сменил грека Георгиоса Барцокаса. Контракт Куртинайтиса с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью его продления.

58-летний литовец уже работал в "Химках" с 2011 по 2016 годы. Под его руководством подмосковная команда в 2011 году выиграла Единую лигу, а в 2012 и 2015 годах становилась победителем второго по значимости клубного турнира континента, Еврокубка.

После "Химок" тренер работал в итальянском "Канту" и в "Летувос ритас".

"Решение сменить тренера посреди сезона, когда игры идут через два-три дня, очень непростое. Однако ситуация в команде требовала перемен. Римас Куртинайтис - единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию", - прокомментировал назначение генеральный директор "Химок" Павел Астахов.

Отметим, что на данный момент "Химки" занимают лишь 13-е место в Евролиге при семи победах и 13 поражениях. В Единой лиге подмосковный клуб идет вторым (11-2).