Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео

В интернете появилось видео использования необычного летательного аппарата.

Британский морской пехотинец показывает впечатляющее владение реактивным ранцем, который раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах. Впрочем, помимо заспинного ранца он использует также корректирующие полет двигатели на руках.

Летающий морпех стартует с наклонной плоскости спиной вперед, разворачивается в воздухе, а затем в полете преодолевает полосу препятствий.

При этом он поднимает реактивной струей облако водяных брызг из учебного рва, пробегает по кирпичной стенке и, оттолкнувшись от края, летит дальше. Затем зависает в воздухе, позируя перед камерами, и благополучно приземляется.

Возможности реактивного ранца демонстрировались в центре подготовки морских пехотинцев в Лимпстоне.