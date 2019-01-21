Авария на Новогиреевском путепроводе вызвала сбой в работе троллейбусов

На востоке Москвы произошла авария, из-за которой задерживаются троллейбусы на трех маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Повреждение контактной сети на Новогиреевском путепроводе вызвало задержки троллейбусов № 30, 64 и 75. По этим маршрутам запустили автобусы.

Жителям рекомендуют пользоваться попутными маршрутами.