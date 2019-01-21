Авария на Новогиреевском путепроводе вызвала сбой в работе троллейбусов

На востоке Москвы произошла авария, из-за которой задерживаются троллейбусы на трех маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Повреждение контактной сети на Новогиреевском путепроводе вызвало задержки троллейбусов № 30, 64 и 75. По этим маршрутам запустили автобусы.
Жителям рекомендуют пользоваться попутными маршрутами.
На Новогиреевском путепроводе – повреждение контактной сети. В обоих направлениях задерживаются:— Московский транспорт (@DtRoad) 21 января 2019 г.
– троллейбусы № 30, 64, 75.
По этим маршрутам ходят автобусы.
Также рекомендуем пользоваться попутными маршрутами.
Будьте внимательны.