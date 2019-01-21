ЦОДД попросил водителей пересесть на метро из-за метели

Столичный центр организации дорожного движения призвал автомобилистов в понедельник отдать предпочтение общественному транспорту.

Поводом для обращения стало резкое изменение погоды. В Москве днем начался сильный снег и метель, на отдельных участках дорог образовался гололед. В этих условиях водители будут снижать скорость, возможны мелкие ДТП. Из-за этого высока вероятность пробок в предстоящий час пик.

"Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро", - говорится в рекомендациях ЦОДД.