Видео: Тысячи пар брендовых кроссовок оказались подделкой

Крупная партия кроссовок с логотипами Nike, Lacoste и других известных производителей оказалась поддельной. В Москве полицейские изъяли более 4 тысяч пар контрафактной обуви.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, на торговлю контрафактом наткнулись оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Кроссовки продавались оптом и в розницу в огромном магазине. Причем стоили они от 1,5 тысячи рублей. Уже одно это казалось подозрительным - таких цен у элитных производителей нет.

Эксперты выяснили, что обувь действительно поддельная. Оперативники быстро выяснили, кому принадлежит магазин. Против подозреваемых возбудили уголовное дело. На время следствия с них взяли подписку о невыезде.