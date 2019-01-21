В аэропорту Воронежа рассказали об упавшем на хвост самолете

В СМИ появилась необычная фотография Ту-134 в международном аэропорту Воронежа

Авиалайнер завалился на хвост и устремил нос в небо, словно собираясь взлететь. Иллюзии мешал лишь тот факт, что данный Ту-134 давно не летает. Это самолет-памятник, установленный на площади перед аэропортом для украшения и создания колорита.

- Это была плановая очистка снега. Самолет специально и осторожно накренили, убрали снег и затем поставили Ту-134 на место. Вся процедура заняла 20 минут, - заявили в пресс-службе авиаузла.