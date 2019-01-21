В Москве суд запретил коллектору выходить из дома

В столице задержан коллектор, который терроризировал одну из столичных школ.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, 28-летнего подозреваемого задержали на Большой Набережной улице. Против него возбудили уголовное дело по статье 330 УК РФ - "Самоуправство". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Ранее "РГ" писала, что коллектор буквально атаковал одну из московских школ. Он нашел в Сети мобильный телефон директора и начал ей угрожать. При этом сама педагог никому должна не была: просрочили платеж по кредиту родители одного из учеников.