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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой 10 км

Текст: Дина Непомнящая

Пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря произошел на вулкане Безымянный утром 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные региональной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Фото: Александр Петров/ТАСС
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Шлейф пепла распространился к северо-западу от исполина. Опасности для людей нет. Пеплопадов в жилых районах не зафиксировано. Туристические группы в районе вулкана не находятся. Трассы движения воздушных судов вблизи него не проходят.

Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Его высота почти 2,9 тысячи метров. Он находится в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. В 1955 году исполин "проснулся" после почти тысячелетнего молчания, и 30 марта 1956 года произошло его катастрофическое извержение. Тогда Безымянный стал ниже на 200 метров. За короткий промежуток времени он выбросил в атмосферу около трех кубических километров вулканических продуктов.

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