Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров над уровнем моря произошел на вулкане Безымянный утром 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные региональной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф пепла распространился к северо-западу от исполина. Опасности для людей нет. Пеплопадов в жилых районах не зафиксировано. Туристические группы в районе вулкана не находятся. Трассы движения воздушных судов вблизи него не проходят.

Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Его высота почти 2,9 тысячи метров. Он находится в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. В 1955 году исполин "проснулся" после почти тысячелетнего молчания, и 30 марта 1956 года произошло его катастрофическое извержение. Тогда Безымянный стал ниже на 200 метров. За короткий промежуток времени он выбросил в атмосферу около трех кубических километров вулканических продуктов.