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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя

Текст: Владимир Таюрский

В воскресенье вечером в Якутске при попытке передать взятку был задержан руководитель АО "Якутская ярмарка" Михаил Федоров. Спецоперацию провели сотрудники регионального УФСБ по заявлению и при непосредственном участии министра предпринимательства республики Ирины Высоких.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, руководитель АО предлагал министру деньги за покровительство при заключении и выполнении госконтрактов, в том числе при организации и проведении ежегодной выставки "Бизнес-Экспо". Кроме того, за определенное денежное вознаграждение Федоров предложил министру принять решение о передаче его предприятию ряда туристических объектов, находящихся в ведении подведомственного министерству "Центра кластерного развития "Якутия".

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Ирина Высоких рассказала, что после настойчивых просьб о встрече она обратилась в ФСБ. Поэтому разговоры с Федоровым проходили под техническим контролем оперативников.

"Федоров вел себя как единоличный хозяин республиканского предприятия, как будто "Якутская ярмарка" - это его личный бизнес. Уверенно предлагал взятку, его не смущало, что я являюсь должностным лицом", - подчеркнула она.

Федоров был задержан оперативниками ФСБ с поличным при даче взятки.

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