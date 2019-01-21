Пьяная жительница Камчатки насмерть сбила девушку на "ватрушке"

В 40 километрах от поселка Ключи в Камчатском крае 25-летняя жительница поселка Усть-Камчатск на автомобиле Nissan Primera насмерть сбила 19-летнюю девушку, проживающую в том же поселке.

По информации регионального УМВД, погибшая каталась на санках, прицепленных к машине ее 29-летнего знакомого. Daihatsu Rugger, которым управлял мужчина, не был официально зарегистрирован. А сам водитель не имел прав.

На очередном повороте, трос оторвался и санки вынесло на встречную полосу под колеса Nissan. Управлявшая им девушка была пьяна, поэтому стремясь, быстрее покинуть место ДТП, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. В отношении 25-летней автолюбительницы составили три протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).