Вертолет МЧС эвакуировал пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровск из Центральной районной больницы села Троицкое Нанайского района доставили вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России четырех пострадавших в ДТП на трассе Лидога - Ванино. Трое из них находились в тяжелом состоянии.

Авария произошла в воскресенье. На 46 километре дороги столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, но тяжесть полученных травм требовала перевести пациентов в краевой центр.

В 16:52 по местному времени вертолет вылетел из Хабаровска. На борту находились три врача центра медицины катастроф. В 19:33 воздушное судно вернулось обратно. На месте санрейс встретили машины "скорой".

"Все четверо незамедлительно были госпитализированы во 2-ую краевую клиническую больницу", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.