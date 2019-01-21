В Ижевске мужчина обстрелял автомобиль

В Ижевске 20-летний молодой человек обстрелял из пневматического пистолета чужую иномарку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Парень выпивал в гостях у друга и вышел на балкон, откуда несколько раз выстрелил в заднее стекло и дверь автомобиля Volkswagen, который ехал по улице.

Водитель машины не пострадал и сразу обратился в полицию. Молодого человека задержали в той же квартире, пистолет изъяли.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей. За совершенное преступление злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы.