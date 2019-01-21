В Марий Эл завели дело после посадки самолета на железную дорогу

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ после произошедшей накануне аварийной посадки самолета "Coyote 2" в Марий Эл.

Инцидент случился около полудня в Звениговском районе республики. На насыпь железнодорожного полотна перегона Илеть-Шелангер совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.

На его борту находились два авиалюбителя из города Волжск. В результате ЧП они получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, в качестве основных версий происшествия следователи рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.