В пензенском санатории кишечную инфекцию подхватили более 40 детей

Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском санатории "Надежда" Кузнецкого района Пензенской области. Здесь отдыхали около 200 детей, из них 44 ребенка обратились к врачу с одинаковыми жалобами, трое госпитализированы в Кузнецкую межрайонную больницу.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, в качестве основной версии произошедшего рассматривается пищевой путь передачи инфекции.

Организовано лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока. В санатории отобраны пробы для лабораторного исследования готовых блюд, исходных продуктов, питьевой воды.

Составлен протокол о приостановке деятельности санатория. Материалы дела направлены в суд. Также составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц. До выезда детей в санатории введен карантинный режим.

Детские оздоровительные смены в санатории "Надежда" проводятся круглогодично. Он расположен в семи километрах от города Кузнецка Пензенской области. В 2016 году санаторий был признан лучшим в регионе в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости подростков и детей.