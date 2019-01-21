В Прикамье суд оштрафовал учителя за избиение учеников

Бывший учитель Очерской средней образовательной школы по решению суда выплатил штраф за избиение и унижение учеников.

Как пояснили в пресс-службе УФССП Россиии по Пермскому краю, 46-летний житель Очера Пермского края занимал должность учителя с июля 2017 года по март 2018 года. На уроках он систематически применял физические наказания и подвергал учеников публичному унижению: неоднократно оскорблял непристойными словами и заставлял стоять по несколько минут в неудобных позах, а также прыгать на одной ноге. Родители учащихся обратились в правоохранительные органы.

Суд, ознакомившись с материалами дела, признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 45 тысяч рублей.