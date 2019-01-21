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21.01.2019 15:01
Проект: В регионах

В Кузбассе при поддержке СУЭК открылся сквер "Боевая слава Сибири"

В Ленинске-Кузнецком при поддержке АО "СУЭК-Кузбасс" завершилось создание сквера "Боевая слава Сибири" на Площади торжеств именин В. П. Мазикина.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Градообразующее предприятие выделило средства на проведении процедуры демилитаризации переданной военными боевой техники, доставку и реконструкцию будущих экспонатов.

Сегодня восемь образцов советской техники заняли свое почетное место. Это танк Т-64, автоматическая зенитная пушка С-60, боевая машина пехоты, бронетранспортер БТР-70, бронированная разведывательно-дозорная машина, реактивная система залпового огня "Град", гаубица М-30 и дивизионная противотанковая пушка Д-44.

Проект реализован в рамках мастер-плана Ленинска-Кузнецкого, разработанного АО "СУЭК" совместно с муниципалитетом и инициативными группами горожан. Мастер-план предполагает благоустройство существующих и создание новых общественных пространств, культурно-досуговых мест, в том числе пешеходных зон, скверов, парков.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"

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