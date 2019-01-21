В Новосибирской области заработают мобильные приемные главы региона

Во всех администрациях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области откроют мобильные приемные главы региона. Такое поручение в понедельник дал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве области.

Андрей Травников подчеркнул, что главной задачей в работе с обращениями граждан должно стать решение конкретных вопросов конкретных людей. По словам губернатора, "обращения граждан - это ценнейший источник информации для принятия управленческих решений".

По данным пресс-службы регионального правительства, в прошлом году губернатор области лично провел девять приемов, в том числе три - в режиме видеосвязи, всего принял 76 человек. В практику вошла такая форма работы, как проведение личных приемов по поручению губернатора: в 2018 году заместители главы региона, руководители органов государственной власти приняли более 400 человек.

Новосибирская область первой в Сибирском федеральном округе приняла участие в пилотном проекте по применению системы личного приема граждан на базе специального программного обеспечение ССТУ, в том числе в режиме видео- и аудиосвязи. Сейчас эта система работает на постоянной основе.

Кроме того, в регионе внедрен автоматизированный комплекс по приему и обработке в режиме реального времени смс-сообщений. Он действует в правительстве области, во всех органах государственной власти и в 241 органах местного самоуправления. На официальных сайтах государственных и муниципальных органов работает сервис "Личный кабинет", что позволяет гражданам в оперативном режиме получать информацию о ходе рассмотрения их обращений, включая информацию о принятых мерах.

Справка "РГ"

По итогам 2018 года в органы Новосибирской области от граждан поступило более 150 тысяч обращений, из них 31,5 тысячи - на имя главы региона и в адрес правительства области. Большинство запросов относятся к социальной сфере, экономике и жилищно-коммунальному хозяйству.