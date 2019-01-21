В Омске СК отказал в возбуждении дела о домогательствах к фельдшеру

Омские следователи сообщили о результатах проверки по заявлению о домогательствах врачей скорой помощи к фельдшеру во время дежурства.

- В возбуждении уголовного дела по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" отказано за отсутствием состава преступления в действиях врачей, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Как следует из объяснений врачей, они просто пошутили, приставая к фельдшеру в комнате отдыха. К насильственным действиям они ее не принуждали.

Напомним, 7 января с заявлением в полицию обратилась 40-летняя сотрудница одной из подстанций службы скорой помощи в Кировском округе. Она рассказала, что во время дежурства 1 января в комнате отдыха двое врачей 56 и 53 лет совершили по отношению к ней действия сексуального характера. Сразу за помощью она не обратилась, потому что находилась в стрессе после случившегося. После публикаций в СМИ проверку по данному факту начал Следственный комитет.