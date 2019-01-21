В Дагестане пять человек отравились угарным газом

В Дагестане пять человек, из них трое детей, попали в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП случилось ночью в городе Каспийске, в частном доме на улице Абрикосовая, 13. Утечка угарного газа произошла из-за неправильной эксплуатации газовых приборов.

- Все пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу Каспийска. Предположительно, это одна семья, - уточнили в ведомстве.

По сообщения представителя регионального Минздрава, состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.