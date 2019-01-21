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21.01.2019 21:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Череповчанин устроил забег до Петербурга ради участия в марафоне

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Череповецкий ультрамарафонец Артем Иванов решил бегом добраться до Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в марафоне "Дорога жизни". Он в пути уже три дня.

По словам спортсмена, идея пришла к нему 18 января, а уже на 19 января он наметил старт. "Стрельнуло в голове, что нужно сделать что-нибудь интересное, экстраординарное, - объяснил Артем. - Посоветовался с тренером. Думал, придется убеждать его, что смогу, но тренер поддержал. Путь займет семь дней. 600 километров. Прибегу сразу на старт марафона "Дорога жизни" в Петербурге.
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Спортсмен обозначил пять основных целей своего забега. Во-первых, отдать ультрамарафонцу Геннадию Сидорову из Тихвина медаль, забытую им в Череповце. Во-вторых, поздороваться с тоже тихвинским ультрамарафонцем Михаилом Балуевым и пригласить его на трехсуточный забег в марте этого года. В-третьих, принять участие в марафоне "Дорога жизни", отдав таким образом честь блокадникам и освободителям Ленинграда. В-четвертых, привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения на планете. Пятый пункт Артем Иванов обозначает как "ряд скрытых мотивов".

Тренеры, единомышленники из бегового клуба, друзья, коллеги, жена и трое детей поддержали Артема.

Бегун отмечает, что с готовностью примет помощь (например, организация ночлега, автомобильное сопровождение) и не возражает, если кто-нибудь из единомышленников захочет присоединиться к нему по ходу маршрута.

Как и планировал, Артем Иванов стартовал 19 января. На своей странице в Instagram он периодически отчитывается о ходе забега. Последняя запись выложена сегодня вечером, 21 января. В короткой видеозаписи, которую марафонец сделал, не прерывая бега, он говорит: "В принципе, условия идеальные. Легенький снежочек, сцепление стало лучше, бровочку почистили, как для меня. Настроение хорошее - беги себе и беги".

Справка "РГ"

Международный зимний марафон "Дорога жизни", приуроченный к дате разгрома нацистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады, проводится ежегодно в последнее воскресенье января. В этом году он состоится 27 января. Трасса марафона проходит по наземной части легендарной транспортной магистрали Дорога жизни, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Старт дается на три дистанции: 42,2 км, 21,1 км и 5 км. В прошлом году в марафоне участвовало в общей сложности 2187 человек.

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