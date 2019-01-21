На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа

В главной базе подводных сил Северного флота - поселке Гаджиево открыли первый учебный комплексный тренажер для подготовки спецназа. Здесь военнослужащие будут проходить водолазную, спасательную, горную и штурмовую подготовку.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, уже состоялись первые занятия по борьбе с подводными диверсантами. Бойцы отработали выход в бассейн через торпедный аппарат, выполнили подъем с оружием из воды на имитацию корпуса судна. В дальнейшем здесь будут тренироваться подразделения, которые нацелены на борьбу с подводными диверсантами, террористами и морскими пиратами.

Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс - это бассейн, он смонтирован в блоках контейнерного типа. Здесь есть все необходимое для занятий: тир для стрельбы из подводного оружия, эпроновская выгородка, аварийный люк и торпедный аппарат, имитатор подводного течения с регулятором скорости до двух узлов. Наверху установлен корпус условного судна, на котором спецназ сможет отрабатывать подъем из воды. Кроме того, в бассейне предполагается и штурмовая подготовка, беспарашютное десантирование - прыжки в воду со специальной площадки. Есть и скалодром.