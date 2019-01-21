Российское побережье в районе Калининградской области превратилось в объект особо пристального внимания боевых кораблей США. Причем интерес Пентагона к этому региону все время растет. Например, недавно стало известно, что в южной части Балтийского моря сейчас курсируют сразу два американских эсминца - "Грейвли" и "Портер".

Последний приписан ко 2-й эскадре Атлантического флота ВМС Соединенных Штатов и по идее должен находиться за тысячи миль от северо-западных европейских вод. Однако американских военных так и манят российские берега. Тот же эсминец "Грейвли" торчит на Балтике, неподалеку от наших территориальных вод, уже вторую неделю. Теперь вот корабль патрулирует граничащий с РФ водный район вместе с другим эсминцем ВМС США.

Понятно, что на Балтику они пришли не с дружеским визитом, а с ударным вооружением на борту. Оба корабля могут нести по 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1600 километров. А возможно, они оснащены системой ПРО "Иджис" с 74 ракетами "Стандарт-2" каждая.

Как ни крути, но все это смахивает на операцию, цель которой любым способом оказать давление на Россию в регионе, который представляет для Вашингтона не только военный, но и экономический интерес. Нельзя забывать, что именно здесь по дну Балтийского моря из нашей страны в Германию должен пройти газопровод "Северный поток-2", строительство которого так раздражает политиков и генералов США.

Стоит учитывать и другой фактор. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военная активность НАТО у наших границ, в том числе на Балтике, достигла наиболее высокого уровня со времен "холодной войны", и для этого альянс использует миф о российской угрозе. В ответ наши военные ужесточают контроль на всех стратегических направлениях. В том числе на морях и в Мировом океане.

Вот и маневры кораблей США неподалеку от Калининградской области не остались без реакции штаба ВМФ. "Силы Балтийского флота взяли на сопровождение эсминцы управляемого ракетного оружия "Грейвли" и "Портер", - заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Там добавили, что наблюдение за действиями американских военных моряков осуществляют корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Тем временем на Черном море команда сторожевика "Пытливый" продолжает отслеживать маневры американского эсминца "Дональд Кук". По последним данным, сейчас этот вооруженный "Томагавками" корабль находится в порту Батуми. В Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии отметили, что "Дональд Кук" может пробыть в территориальных водах страны до 25 января. Куда он дальше отправится, не сообщается. Однако нельзя исключить, что в сторону Крыма.