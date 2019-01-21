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21.01.2019 19:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Смольный заявил о расторжении контрактов с "Метростроем"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга расторгают контракты в "Метростроем". Как сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), причиной стало неисполнение условий контрактов со стороны генерального подрядчика.

В Смольном признают, что принятое решение сложное и болезненное, но отмечают, что городские власти проанализировали текущее экономическое состояние "Метростроя" и пришли к выводу, что даже если предприятие получит дополнительные средства, это не позволит вовремя исполнить все госконтракты.

Три станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют в мае

В вину "Метрострою" ставят целый ряд пунктов. Так, станции "Новокрестовская" и "Беговая" были открыты на 3,5 месяца позже установленного срока. В первые месяцы работы станций обнаружились недоделки, которые до сих пор не устранены.

До сих пор не сданы станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", которые должны были стать продолжением фиолетовой ветки. Вначале их планировалось открыть к Чемпионату мира по футболу, затем срок сдвинулся на конец прошлого года, но работы на станциях не окончены по сей день. Сейчас, как отмечают в КРТИ, отставание от графика составляет больше полугода.

В Смольном утверждают, что у генерального подрядчика нет средств на достройку объектов, хотя ранее "Метрострой" получал необходимые авансы. И вместо более чем 2,5 тысяч рабочих на строящихся станциях занято не более 300 человек. Также на предприятии допущена задержка зарплаты.

Для достройки станций город намерен привлечь альтернативные подрядные организации. Также в Смольном заявляют о заинтересованности в сохранении рабочих кадров, имеющих опыт в строительстве метро.

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