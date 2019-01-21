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21.01.2019,  
10:27
Текст:  Антон Валагин

Эсминцу США предсказали быструю гибель в Черном море

Зашедшему в Черное море эсминцу ВМС США Donald Cook напророчили быстрое уничтожение в случае, если его поведение вызовет какие-либо подозрения у российских военных. С таким заявлением выступил израильский общественный деятель Яков Кедми.

- Время существования этого корабля, если его действия будут вызывать какие-то опасения, исчисляется  минутами. Может быть - и то не уверен, - одна ракета взлетит. Следующую он будет пускать с морского дна, насколько я понимаю, что происходит на Черном море, - заявил Кедми в эфире российского телеканала.

Фото: REUTERS/US NAVY
Чем опасен эсминец Donald Cook США в Черном море

Напомним, американский эсминец прошел черноморские проливы вечером 19 января. Причиной его визита в Пентагоне назвали плановое патрулирование и поддержку союзников по НАТО - стандартная формулировка для подобных случаев. Корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

Сразу же после входа в Черное море эсминец был взят под контроль силами Черноморского флота России. На сопровождение американца отправился сторожевой корабль ЧФ "Пытливый".

В Госдуме РФ появление эсминца назвали провокацией и отметили, что США злоупотребляют миролюбием России.

Черноморский флот располагает большим арсеналом инструментов для нейтрализации любой угрозы в зоне своей ответственности. Это и крупные надводные корабли с управляемыми ракетами, и новейшие подлодки с крылатыми ракетами "Калибр", и береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", есть также морская авиация и другие средства.

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