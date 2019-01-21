Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле

В честь 318-й годовщины появления в Российской армии инженерных войск Минобороны РФ подготовило красочное видео, в котором показало самую современную технику и вооружение военных инженеров.

Впервые демонстрируются кадры разминирования местности в горах Северного Кавказа и Сирии с помощью роботизированных комплексов "Уран-6". Они самостоятельно обследуют и уничтожают неразорвавшиеся снаряды, ракеты и радиоуправляемые фугасы. Крупным планом также показана работа оператора с роботом-разведчиком, который с помощью стрелы-манипулятора разминирует замаскированный взрывоопасный предмет.

Как сообщил "РГ" начальник инженерных войск Южного военного округа генерал-майор Александр Нестеренко, в прошлом году саперы ЮВО проверили свыше 16 тысяч гектаров сельхоз угодий, 100 километров дорог и 23 здания. Ими было обнаружено и уничтожено более 52 тысяч взрывоопасных предметов. С 2016 года российские саперы действуют в Сирии, где ими обезврежено 105 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. А с октября прошлого года отряд из 36 военнослужащих России очистил в Лаосе от американских боеприпасов времен войны во Вьетнаме 52 гектара территории.

Впечатляюще смотря машины-монстры, с помощью которых саперы наводят переправы, производят разграждение местности и эвакуируют подпитую технику с поля боя. А установки разминирования "Змей Горыныч" прекрасно проявили себя на Ближнем Востоке, где не только подрывали минные поля, но и уничтожали огневые точки международных боевиков. Кроме того, показаны бронированные тракторы-экскаваторы, предназначенные для разборки завалов в условиях боя в городе и создании полевых укреплений.

"В войска поступают современные образцы нового вооружения. Так в 2018 поступило более 600 единиц различной инженерной техники. В наступившем году спланировано поступление более 650 единиц инженерной техники", - отметили в военном ведомстве.