На Кубани судебные приставы арестовали самолет должника

Краснодарские судебные приставы впервые арестовали за долги тренировочный самолет. Как выяснилось, причиной этого стало то, что хозяин крылатой машины под названием Alpha Trainer задолжал крупную сумму коммерческому банку.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кубани, решение об обращении взыскания на имущество неплательщика, находящееся в залоге у кредитной организации, принял недавно Савеловский суд Москвы. А соответствующий исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу города Краснодара, которые возбудили по нему исполнительное производство.

По информации ведомства, самолет (его с 2012 года начала выпускать фирма из Словении, его стоимость, по данным производителя, составляет более 70 тысяч евро) находится на площадке "Свободный", расположенной возле поселка Афипского Северского района. Однако его там не оказалось. Но с помощью Федерального агентства воздушного транспорта удалось выяснить, что он уже перебазировался на новое место - на аэродром хутора Белевцы Динского района (здесь находится большинство кубанских частных самолетов).

А уже затем сам должник вместе с судебным приставом отправился на аэродром "Белевцы". Здесь залоговый самолет Alpha Trainer (он может находиться в воздухе более четырех часов и преодолевать расстояние более 700 километров) был "арестован и оставлен на ответственное хранение без права пользования". Сообщается, что хранитель предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации").