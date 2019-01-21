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21.01.2019 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани уволен директор школы, работавший с судимостью

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Усть-Лабинском районе Кубани из сельской школы уволили директора, который, как выяснилось при проверке, имел судимость.

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По данным прокуратуры Краснодарского края, в ходе плановой проверки общеобразовательных учреждений оказалось, что руководитель школы № 24 в хуторе Болгов ранее был осужден за совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

- При этом разрешение о допуске к работе с детьми, которое выдает комиссия по делам несовершеннолетних, мужчина, будучи судимым, так и не получил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе Усть-Лабинского района. И только после этого директора сняли с должности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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