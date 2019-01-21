На Кубани уволен директор школы, работавший с судимостью

В Усть-Лабинском районе Кубани из сельской школы уволили директора, который, как выяснилось при проверке, имел судимость.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в ходе плановой проверки общеобразовательных учреждений оказалось, что руководитель школы № 24 в хуторе Болгов ранее был осужден за совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

- При этом разрешение о допуске к работе с детьми, которое выдает комиссия по делам несовершеннолетних, мужчина, будучи судимым, так и не получил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе Усть-Лабинского района. И только после этого директора сняли с должности.