В Абхазии при падении БТР в пропасть погибли трое военных РФ

В Абхазии при опрокидывании в пропасть БТР российской армии, погибли трое военных, а еще двое пострадали и были эвакуированы в военный госпиталь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

- Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ведомстве добавили, что военная машина на сложном участке дороги опрокинулась в ущелье. В результате трое военных, которые в ней находились, погибли, еще двое получили травмы и были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь спецвертолетами Ми-8, имеющими на борту медицинские модули для оказания первой помощи. Пострадавшим военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, однако о состоянии их здоровья на данный момент ничего не сообщается.

Известно, что сейчас в связи с гибелью российских военных возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа. Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы для виновников происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Среди причин трагической аварии рассматриваются несколько вариантов, в том числе неисправность техники и действия водителя БТР, который мог не справиться с управлением военной машиной.