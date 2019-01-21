В Югре проверят сообщение о гепатите А у детсадовцев

Следственный комитет ХМАО проверяет достоверность информации, которая появилась в местных СМИ: согласно сообщению, шестеро воспитанников детского сада в Югорске заразились гепатитом А.

"Проверка проводится по статьям 236 и 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как информация подтвердится, и станут известны причины заражения детей и условия, которые этому способствовали, правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Справка "РГ"

Гепатит A (так называемая болезнь Боткина или желтуха) передается через пищу и воду, он не имеет хронической стадии и не вызывает постоянных повреждений печени. Дети, инфицированные вирусом, как правило, переносят заболевание в легкой форме в течение от одной до трех недель.