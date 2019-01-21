В Каменске-Уральском первоклассница получила травму на физкультуре

Ученица первого класса одной из школ Каменска-Уральского получила травму на уроке физкультуры. В обстоятельствах происшествия разбирается областная прокуратура.

18 января девочка получила удар по голове волейбольным мячом.

"Со слов матери, ребенка осмотрел школьный медик, посоветовал забрать дочь домой. В течение дня девочка продолжала жаловаться на головную боль, мама вызвала "скорую", и школьницу госпитализировала", - рассказали в пресс-службе Свердловской облпрокуратуры.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга. Сейчас она находится на стационарном лечении - ее жизнь вне опасности.

Прокуроры проверят, как организован в школе, куда ходит девочка, учебный процесс, вовремя ли ее мать уведомили о травме, и как была оказана первичная медпомощь.