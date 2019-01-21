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Рубрика: Digital

Роскомнадзор завел дела в отношении Facebook и Twitter

Текст: Татьяна Шадрина
Роскомнадзор завел административные дела в отношении Facebook и Twitter. Соцсети не предоставили конкретных фактов того, что они исполняют требования российского законодательства о хранении персональных данных граждан РФ на серверах на территории России.
Фото: ©Pixabay Фото: ©Pixabay
Фото: ©Pixabay

"Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", - отмечается в заявлении Роскомнадзора.

Роскомнадзор повторно запросил BBC сведения о соблюдении законов

В конце прошлой недели Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на свой запрос от 17 декабря 2018 года о том, как компании локализуют персональные данные на территории России.

Анализ документов, представленных кампаниями, показал, что ответы требования подтвердить локализацию персональных данных - формальные, констатировали в службе.

Digital Интернет Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter
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