Роскомнадзор завел дела в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор завел административные дела в отношении Facebook и Twitter. Соцсети не предоставили конкретных фактов того, что они исполняют требования российского законодательства о хранении персональных данных граждан РФ на серверах на территории России.

"Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", - отмечается в заявлении Роскомнадзора.

В конце прошлой недели Роскомнадзор получил ответы Facebook и Twitter на свой запрос от 17 декабря 2018 года о том, как компании локализуют персональные данные на территории России.

Анализ документов, представленных кампаниями, показал, что ответы требования подтвердить локализацию персональных данных - формальные, констатировали в службе.