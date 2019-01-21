Российская туристка утонула во время дайвинга на Мальдивах

37-летняя туристка из России утонула во время дайвинга на Мальдивском архипелаге. Инцидент произошел недалеко от атолла Ари во время погружения с яхты.

"Подробнее о том, что случилось, мы узнаем после того, как полиция выяснит все обстоятельства произошедшего", - рассказала "Интерфаксу" гердиректор компании, организовавшей погружение, Вероника Бирман.

Страховка, оформленная туристкой, должна покрыть расходы на репатриацию.

В посольстве России на Шри-Ланке, в ведение которого входят также Мальдивы, подтвердили факт гибели россиянки, передает ТАСС.