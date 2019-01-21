Российские корветы взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море

Корабли Балтийского флота начали сопровождать два американских эсминца, вошедших в акваторию Балтики.

Об этом сообщает Министерство обороны..

Сообщается, что в Балтийское море вошли эсминцы ВМС США Gravely и Porter. Сейчас за ними наблюдают корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Кстати, оба американских эсминца уже "проявили" себя ранее. В 2016 году Gravely в Средиземном море сблизился с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" на опасную дистанцию. А Porter в 2017 году принял участие в ударе ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

Напомним, ранее в Черное море вошел американский эсминец Donald Cook, на вооружении которого может быть от 56 до 96 ракет Tomahawk.