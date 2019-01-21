Samsung готовится выпустить необычный вариант Galaxy A8s

В Сети появилась информация о презентации Samsung Galaxy A8s FE.

#Samsung Galaxy A8s Female Edition (FE) to launch on Valentine’s Day with gradient finishhttps://t.co/AxpNDobOAX — 91mobiles (@91mobiles) 21 января 2019 г.

Аббревиатура "FE" в этом длинном названии может означать Female Edition. По всей видимости, потенциальная целевая аудитория смартфона - представительницы прекрасного пола. Задняя панель выполнена в двух вариантах градиентной раскраски - желто-розовой и розово-голубой. Также предполагается наличие специальных предустановленных тем. На этом отличия от оригинальной платформы заканчиваются.

Стоит напомнить, что Samsung Galaxy A8s, наряду с Honor View 20, стал одним из первых в гонке "дырявых" экранов. Пока что он является эксклюзивом китайского рынка.

"Женский телефон" будет доступен к покупке в середине февраля, цена его пока не названа.