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Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова

Наше кино
    21.01.2019, 15:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Сергей Бодров-старший снимет байопик легендарного оружейника Калашникова - приуроченный к столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича. Об этом сообщил ресурс "Калашников Media". Уточнив, что Бодров уже приступил к работе над лентой.

"Сергей Бодров-старший приступил к съемкам фильма о Михаиле Калашникове. Лента расскажет биографию знаменитого конструктора и о его главном творении - автомате Калашникова", - сказано в сообщении.

Фото: "Марс Медиа"
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По словам продюсера картины Александра Досталя, подготовка к съемкам ленты началась в середине прошлого года. Снимают в Москве - при поддержке экспертов концерна "Калашников".

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае, в селе Курья. Автомат АК-47 появился в 1947-м и производится до сих пор. Михаил Тимофеевич скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни в Ижевске - после продолжительной болезни.

Сергею Бодрову семьдесят лет. Известен фильмами "Любимая женщина механика Гаврилова", "Не ходите, девки, замуж", "Катала", "Медвежий поцелуй", "Седьмой сын".

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