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Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро

Мировое кино
    21.01.2019, 21:33
Текст:   Олег Усков

Легендарный французский актер Франсуа Перро скончался в Париже на 95-м году жизни 20 января. Об этом сообщила Le Figaro.

Перро родился в 1924 году в Париже и за экранную карьеру, начавшуюся в 1954-м с криминальный драмы "Гулящие женщины", сыграл в более чем 150 фильмах и сериалах, поработав с Шабролем, Тавернье, Вернеем.

Экранными партнерами Перро в разное годы был практически весь пантеон национального кинематографа - Бельмондо, Делон, Марсо, Перес, Рено, Юппер, Денев, Тренитьян, Депардье - и далее по списку.  

Среди картин Перро - "Банзай", "Труп моего врага", "Ягуар", "Человек и его собака", "Троих нужно убрать", "Инспектор-разиня", "Женщина моего друга", "Набережная Орсе", серии о Мегрэ.

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