Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро

Легендарный французский актер Франсуа Перро скончался в Париже на 95-м году жизни 20 января. Об этом сообщила Le Figaro.

Перро родился в 1924 году в Париже и за экранную карьеру, начавшуюся в 1954-м с криминальный драмы "Гулящие женщины", сыграл в более чем 150 фильмах и сериалах, поработав с Шабролем, Тавернье, Вернеем.

Экранными партнерами Перро в разное годы был практически весь пантеон национального кинематографа - Бельмондо, Делон, Марсо, Перес, Рено, Юппер, Денев, Тренитьян, Депардье - и далее по списку.

Среди картин Перро - "Банзай", "Труп моего врага", "Ягуар", "Человек и его собака", "Троих нужно убрать", "Инспектор-разиня", "Женщина моего друга", "Набережная Орсе", серии о Мегрэ.