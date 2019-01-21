В Госдуме ответили на заявление Ющенко о любви россиян к рабству

В Госдуме ответили бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, заявившему, что россиянам нравится быть рабами.

Экс-глава Украины в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что любовь россиян к рабству - "такова их натура как народа". Он сослался на слова писателя Алексея Толстого о том, что существуют "две Руси". Одна из них - Киевская Русь, которой характерны черты Европы. И вторая - Русь тайги, и именно о ней идет речь, уточнил Ющенко.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил политику также цитатой - четверостишием из стихотворения поэта Федора Тютчева. Однако вначале он усомнился, не перепутал ли чего-то бывший лидер Украины.

- Россия - одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства, напомнил Никонов на своей странице в Facebook. - Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов".

Отметив, что Россия - "самостоятельный центр силы", он сравнил ее с Украиной, которая "уже ушла под внешнее управление".

О таких персонажах, как Ющенко, прозорливо написал классик, считает глава комитета:

"Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы".