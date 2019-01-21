Заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов пройдет 25 января в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

"Мы договорились провести встречу Совета Россия - НАТО на уровне послов 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Она станет продолжением нашего политического диалога в соответствии с решением, принятым главами государств и правительств НАТО", - отметил представитель альянса.

Предполагается, что стороны обсудят ситуацию в сфере безопасности и военной транспарентности в Европе, ситуацию в Афганистане и на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее выступил за налаживание диалога с Россией. По его словам, даже если и не удается добиться улучшения отношений с российской стороной, следует помнить о повышенном риске происшествий, несчастных случаев и недоразумений. Чтобы избежать этого, следует продолжать работу по линии Совета Россия-НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны неоднократно отмечал, что страны НАТО "проводят курс на сдерживание России, наращивают военную активность вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют". А вместо дипломатии выдвигают голословные обвинения, которые отнюдь не способствуют диалогу.