Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть

Британо-американский "оскаровский" актер Кристиан "Бэтмен" Бэйл, известный своими впечатляющими физическим трансформациями, которые претерпевает для ролей, сообщил, что "смерть заглянула" ему в лицо. И в этой связи он намерен прекратить издеваться над организмом, то комично толстея, то изнуряясь до анорексии - как в "Машинисте".

"Я так больше не могу. Нет, серьезно", - пожаловался 44-летний Бэйл, которому для прошлогоднего байопика "Власть", где он сыграл Дика Чейни, вновь пришлось объедаться, пишет The Times.

По словам Кристиана, в процессе работы над ролью он позвонил коллеге Гэри Олдману, поинтересовавшись, сколько килограммов ему понадобилось прибавить для роли Уинстона Черчилля в "Темных времена". На что Олдман ответил, что вообще не толстел.

"Вот тут-то я и почувствовал себя полным идиотом", - сообщает Бэйл. Ведь на момент разговора он уже "наел" себе девять кило. Потому все равно решил продолжить, подумав, что не останавливаться же теперь на полпути.

Бэйл добавил, что во всем этом есть как минимум один плюс: когда он в очередной раз отращивал толстый и мягкий живот, это очень нравилось его сыну Джозефу.

Кристиан Чарльз Филип Бейл родился 30 января 1974 года в Уэльсе, Великобритания. Лауреат "Золотого глобуса" и "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" - за "Бойца" (2010). Номининант "Оскара", BAFTA и "Золотого глобуса" за роль в "Афере по-американски" (2014). За роль Чейни - номинант "Золотого глобуса".