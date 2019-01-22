Новости

Умер партнер Бельмондо и Делона, французский актер Франсуа Перро 21.01.2019
Вышел трейлер второго сезона "Американских богов" 21.01.2019
"Стекло" Шьямалана возглавило российский прокат 21.01.2019
Владимир Мединский: "Т-34" обойдет по сборам "Пиратов Карибского моря" 21.01.2019
Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 21.01.2019

Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть

Мировое кино
    22.01.2019, 11:20
Текст:   Олег Усков

Британо-американский "оскаровский" актер Кристиан "Бэтмен" Бэйл, известный своими впечатляющими физическим трансформациями, которые претерпевает для ролей, сообщил, что "смерть заглянула" ему в лицо. И в этой связи он намерен прекратить издеваться над организмом, то комично толстея, то изнуряясь до анорексии - как в "Машинисте".

"Я так больше не могу. Нет, серьезно", - пожаловался 44-летний Бэйл, которому для прошлогоднего байопика "Власть", где он сыграл Дика Чейни, вновь пришлось объедаться, пишет The Times.

Фото: youtube.com/ TV Guide
Вышел трейлер второго сезона "Американских богов"

По словам Кристиана, в процессе работы над ролью он позвонил коллеге Гэри Олдману, поинтересовавшись, сколько килограммов ему понадобилось прибавить для роли Уинстона Черчилля в "Темных времена". На что Олдман ответил, что вообще не толстел.

"Вот тут-то я и почувствовал себя полным идиотом", - сообщает Бэйл. Ведь на момент разговора он уже "наел" себе девять кило. Потому все равно решил продолжить, подумав, что не останавливаться же теперь на полпути.

Бэйл добавил, что во всем этом есть как минимум один плюс: когда он в очередной раз отращивал толстый и мягкий живот, это очень нравилось его сыну Джозефу.

Кристиан Чарльз Филип Бейл родился 30 января 1974 года в Уэльсе, Великобритания. Лауреат "Золотого глобуса" и "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" - за "Бойца" (2010). Номининант "Оскара", BAFTA и "Золотого глобуса" за роль в "Афере по-американски" (2014). За роль Чейни - номинант "Золотого глобуса".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 21.01.2019
Номинантами антипремии "Золотая малина" стали Депп, Уиллис и Трампы 21.01.2019
Брэда Питта уличили в романе с бросившей Шона Пенна Шарлиз Терон 21.01.2019
Фильм "Т-34" собрал в прокате более двух миллиардов рублей 21.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com
Вышел трейлер супергеройской комедии "Шазам!" 21.01.2019
"Охотница за привидениями" прокляла "Охотников за привидениями 3" 21.01.2019
Умер агент ЦРУ из "Операции "Арго" Тони Мендес 20.01.2019
⧣ Кристиан Бэйл
Фото: kinopoisk.ru
Американские кинокритики вручили свои награды 14.01.2019
Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис 27.12.2018
Кристиан Бэйл: При знакомстве Трамп решил, что я - настоящий Бэтмен 15.12.2018